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Чим важлива нова зустріч Волкера і Суркова: версія політолога

07:01, сьогодні 423 Читать новость на русском
Волкер займає сильнішу позицію, і є можливість отримати результат
Волкер займає сильнішу позицію, і є можливість отримати результат / 24 Канал

Зустріч Волкера і Суркова надзвичайно важлива. Позиція Суркова сьогодні слабша, так як Росія перебуває в стані виборів, і Путіну не комфортно вести переговори в тому стилі, як раніше.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Україна виконала своє домашнє завдання – Верховна Рада ухвалила закон про деокупацію Донбасу, і це дає змогу Волкеру більш вільно себе почувати на переговорах із Сурковим. В нього є реальний фактаж – закон, де чорним по білому написано, що Росія – агресор,
– говорить Микола Давидюк.

З іншого боку, зауважує експерт, позиція Суркова слабша, адже Путін розуміє, що країни Заходу можуть йому помститися за втручання Росії в їхні вибори. По-друге, на думку Давидюка, Путін розраховував на ескалацію військового напруження, але рішення США про надання зброї Україні посилює позицію Волкера і послаблює росіян.

"Але треба пам’ятати, що Сурков – переговірник, який не приймає рішень. Він буде слухати, заміряти, витягувати інформацію. Як демонструє стиль ведення переговорів росіянами, вони тягнуть час, а потім відмовляються від взятих на себе зобов’язань", – зазначає політолог.

Тому, на переконання Давидюка, Україні треба нав'язати максимум справедливих рішень і спонукати Росію, зокрема, до введення миротворців.

Хоча Росія і тягне час, але якщо зустрічі Волкера і Суркова, як шахівницю, обставляти таким чином, щоб провокувати Росію на помилки, тиснути, то можна отримувати певні рішення. Приміром, як обмін полоненими. В Москві цього не хотіли, але якщо правильно сконструювати, використати можливі варіанти, то можна отримати позитивний результат,
– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, як повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 26 січня зустрінеться в Дубаї з помічником російського президента Владиславом Сурковим. Попередня зустріч відбувалась ще в листопаді 2017-го у Белграді. Напередодні зустрічі з Сурковим Волкер планує відвідати Україну і, крім Києва, поїхати ще на Донбас.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Курт Волкер Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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