Чим замінити поліетиленові кульки: від біопакетів до полотняних мішечків

Світ на порозі екологічної катастрофи почав відмовлятися від поліетиленових пакетів. Вони зручні, але довго розкладаються у ґрунті, а під час згоряння виділяють токсичні речовини. У тренді й Україна! У Львові вже прийняли рішення про обмеження застосування поліетиленових пакетів у торгівельних мережах.

Які є альтернативні варіанти поліетиленовим пакетам та чи справді вони набагато безпечніші для довкілля?

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Чому поліетиленові пакети шкідливі?

Поліетилен, який отримують із нафти – непоновлювального природного джерела, у ґрунті розкладається не менше 200 років. Через пластикове сміттям, яким покрита 1/4 частина водойм, гинуть мільйони морських птахів і ссавців. Пакети складно і нерентабельно утилізувати.

У навколишньому середовищі пластикові пакети зберігаються дуже довго і не зазнають біологічного розпаду. Сумарний загальносвітовий обсяг випуску поліетиленових пакетів становить понад 5 трильйонів штук на рік.

Щорічно з’являється більше трильйона нових пластикових пакетів. 80% сміття, яке продукує середньостатистична українська сім’я, складає пластик.

Перехід на безпечну альтернативу не лише зробить життя "зеленішим", а й дозволить значно зекономити у кінцевому підсумку.

Біопакети

В Україні діє виробництво біопакетів. З 2010 року Дніпропетровська корпорація "Біосфера" запустила проект – серію пакетів для сміття БІО, що здатні швидко розкладатись. Диво-пакети випускаються під ТМ "ФрекенБок", які продаються у звичайних магазинах. Пакети для сміття БІО виготовлені згідно з європейськими стандартами і мають сертифікат лабораторії SymphonyEnvironmental (Великобританія).

Заявлений період розпаду пакета – 3 роки. Виробник гарантує, що після закінчення цього терміна пакет розпадеться на екологічно безпечні складові: воду, вуглекислий газ та гумус.

При їх біорозкладанні виділяється не метан, а вуглекислий газ, що в набагато меншій мірі позначається на прогресуванні "парникового ефекту", а добавка нешкідлива.

Плетені сумки-сіточки

Відмінно підходять для перенесення продуктів і товарів, набувають популярності, як екологічна альтернатива пластиковим пакетам та модний аксесуар. Досить різноманітні: різнокольорові, капронові або бавовняні, довгі або маленькі сіточки.

Популярність їх в наші часи зумовлена розумною економією простору, а ще завдяки екологічності, адже таку сумку можна використовувати багаторазово, просто потрібно прати її періодично. А можна купити відразу кілька таких сіток і тепер після приходу з магазину додому кількість використаних поліетиленових пакетів, які відправляються в смітник як непотріб і як вже використані, зменшаться в рази.

Паперові пакети

Пакети з крафт-паперу, обгортковий папір, який біологічно розкладається, можна вважати найекологічнішою і найбезпечнішою альтернативою. Паперові відходи швидко перегнивають на звалищі й не завдають шкоди природі. Розраховані на велику вагу паперові пакети анітрохи не гірші за поліетиленові. Щоправда, вони однозначно дорожчі за поліетилен, менш міцні, а також для їх виготовлення треба використовувати дерево.

Тканинні мішечки

Підходять для пакування сипучих продуктів – борошна, крупи, цукру. Набагато міцніші та надійніші за поліетиленові пакети. Така альтернатива служитиме протягом тривалого часу. На додачу, прокип’ячені у розчині кухонної солі тканинні мішечки захищатимуть вміст від шкідників.

Настільки альтернатива менш шкідлива?

Прихильниця сталого споживання Анна Андрашко півроку випробує 'lowwaste" – життя з низьким відсотком сміття.

"Для себе я вивела кілька альтернатив пластиковим пакетам, вони усі зручні і до того ж різноманітно функціональні. Щодо їх екологічності – залежить від того, наскільки бути прискіпливими до неї, та від довжини життєвого циклу матеріалу", – пояснює Андрашко.

За її словами, сьогодні прихильники життя без сміття і сталого споживання наголошують найбільше якраз на тому, що наші речі мають не просто швидко розкладатися, а служити десятки років. Для того, щоб менше виснажувати природні ресурси, менше псувати екологію викидами на транспортування тон товарів, їх виробництво чи переробку.

На її думку, полотняні торбинки – найменш шкідливі. Вони служать від року й більше, залежно від якості. А при розкладанні токсичною може бути хіба фарба, тож слушно брати натуральні, без принтів.

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"Кошики й сумочки з лози – відносно практично і дуже естетично. Їх уже можна "заапсайклити" – знайти друге життя в поробках, облаштуванні господарства, утепленні чогось. Це теж доволі екологічно", – говорить прихильниця сталого споживання.