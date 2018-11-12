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      Чим замінити поліетиленові кульки: від біопакетів до полотняних мішечків

      262 Читать новость на русском
      Настільки альтернатива поліетилену безпечніша?
      Настільки альтернатива поліетилену безпечніша? / 24 канал

      Світ на порозі екологічної катастрофи почав відмовлятися від поліетиленових пакетів. Вони зручні, але довго розкладаються у ґрунті, а під час згоряння виділяють токсичні речовини. У тренді й Україна! У Львові вже прийняли рішення про обмеження застосування поліетиленових пакетів у торгівельних мережах.

      Які є альтернативні варіанти поліетиленовим пакетам та чи справді вони набагато безпечніші для довкілля?

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      Чому поліетиленові пакети шкідливі?

      Поліетилен, який отримують із нафти – непоновлювального природного джерела, у ґрунті розкладається не менше 200 років. Через пластикове сміттям, яким покрита 1/4 частина водойм, гинуть мільйони морських птахів і ссавців. Пакети складно і нерентабельно утилізувати.

      У навколишньому середовищі пластикові пакети зберігаються дуже довго і не зазнають біологічного розпаду. Сумарний загальносвітовий обсяг випуску поліетиленових пакетів становить понад 5 трильйонів штук на рік.

      Щорічно з’являється більше трильйона нових пластикових пакетів. 80% сміття, яке продукує середньостатистична українська сім’я, складає пластик. 

      Перехід на безпечну альтернативу не лише зробить життя "зеленішим", а й дозволить значно зекономити у кінцевому підсумку.

      Біопакети

      В Україні діє виробництво біопакетів. З 2010 року Дніпропетровська корпорація "Біосфера" запустила проект – серію пакетів для сміття БІО, що здатні швидко розкладатись. Диво-пакети випускаються під ТМ "ФрекенБок", які продаються у звичайних магазинах. Пакети для сміття БІО виготовлені згідно з європейськими стандартами і мають сертифікат лабораторії SymphonyEnvironmental (Великобританія).

      Заявлений період розпаду пакета – 3 роки. Виробник гарантує, що після закінчення цього терміна пакет розпадеться на екологічно безпечні складові: воду, вуглекислий газ та гумус.

      При їх біорозкладанні виділяється не метан, а вуглекислий газ, що в набагато меншій мірі позначається на прогресуванні "парникового ефекту", а добавка нешкідлива.

      Плетені сумки-сіточки

      Відмінно підходять для перенесення продуктів і товарів, набувають популярності, як екологічна альтернатива пластиковим пакетам та модний аксесуар. Досить різноманітні: різнокольорові, капронові або бавовняні, довгі або маленькі сіточки. 

      Популярність їх в наші часи зумовлена розумною економією простору, а ще завдяки екологічності, адже таку сумку можна використовувати багаторазово, просто потрібно прати її періодично. А можна купити відразу кілька таких сіток і тепер після приходу з магазину додому кількість використаних поліетиленових пакетів, які відправляються в смітник як непотріб і як вже використані, зменшаться в рази.

      Паперові пакети

      Пакети з крафт-паперу, обгортковий папір, який біологічно розкладається, можна вважати найекологічнішою і найбезпечнішою альтернативою. Паперові відходи швидко перегнивають на звалищі й не завдають шкоди природі. Розраховані на велику вагу паперові пакети анітрохи не гірші за поліетиленові. Щоправда, вони однозначно дорожчі за поліетилен, менш міцні, а також для їх виготовлення треба використовувати дерево.

      Тканинні мішечки

      Підходять для пакування сипучих продуктів – борошна, крупи, цукру. Набагато міцніші та надійніші за поліетиленові пакети. Така альтернатива служитиме протягом тривалого часу. На додачу, прокип’ячені у розчині кухонної солі тканинні мішечки захищатимуть вміст від шкідників.

      Настільки альтернатива менш шкідлива?

      Прихильниця сталого споживання Анна Андрашко півроку випробує 'lowwaste"  життя з низьким відсотком сміття.

      "Для себе я вивела кілька альтернатив пластиковим пакетам, вони усі зручні і до того ж різноманітно функціональні. Щодо їх екологічності – залежить від того, наскільки бути прискіпливими до неї, та від довжини життєвого циклу матеріалу",  пояснює Андрашко.

      За її словами, сьогодні прихильники життя без сміття і сталого споживання наголошують найбільше якраз на тому, що наші речі мають не просто швидко розкладатися, а служити десятки років. Для того, щоб менше виснажувати природні ресурси, менше псувати екологію викидами на транспортування тон товарів, їх виробництво чи переробку.

      На її думку, полотняні торбинки  найменш шкідливі. Вони служать від року й більше, залежно від якості. А при розкладанні токсичною може бути хіба фарба, тож слушно брати натуральні, без принтів.

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      "Кошики й сумочки з лози – відносно практично і дуже естетично. Їх уже можна "заапсайклити"  знайти друге життя в поробках, облаштуванні господарства, утепленні чогось. Це теж доволі екологічно", – говорить прихильниця сталого споживання.

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Публікації Статті Новини України Новини Львова Екологія
      Джерело: 24 канал
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