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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чим Зеленський схожий на Обаму: пояснення журналіста

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      Днями Володимир Зеленський вперше як президент приїхав на передову. Все минуло спокійно, без пафосу та абсолютно не так, як це було раніше, за попередніх президентів. Замість військової форми Зеленський одягнув класичні штани та сорочку, проте такий, з одного боку простий жест, експерти розкритикували. Мовляв, світлу сорочку було дуже добре видно ворогу.

      Як зазначив журналіст "Української правди" Роман Кравець у прямому ефірі 24 каналу, президент Зеленський під час візиту на передову показав себе "простою людиною".

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      Він підкреслив, що Зеленський не надягав маски та був самим собою, питання лише в тому. як довго він буде таким.

      Медійники чи політтехнологи можуть зі мною погодитися, що його можна порівняти з класичним Бараком Обамою, який у 2008 році так само демонстрував свою простоту і людяність. Як ми бачили, Зеленський не намагався вдягати військову форму, як це робив попередній президент,
      – повідомив Кравець.

      Також він додав, що чинний президент намагався справити гарне враження про себе. Однак, на думку журналіста, на передовій він виглядав дещо розгубленим. Він припустив, що це пов'язано з певною політичною необізнаністю.

       

       

      До слова, під час візиту на передову Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом та укомплектування підрозділів. 


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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Барак Обама Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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