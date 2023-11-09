Сховав хабар у стакані для кави: поліція викрила посадовця Державної митної служби

Митник обіцяв громадянину Грузії допомогти перевезти в Україну незадекларовані кошти. Відомо, що слова свого посадовець хотів дотримати, однак в останній момент щось пішло не так.

Під час одержання хабаря чиновника затримали правоохоронці.

Дивіться також Міноборони уклало контракт на поставки мін, де діяло 3 фірми-прокладки: боєприпасів досі немає

Нелегальні 40 тисяч доларів США

Слідство встановило, що заступник директора одного з Департаментів Державної митної служби України запропонував грузину, який планував приїхати в Україну, допомогти у без митному перевезенні 40 тисяч доларів США. За свою послугу посадовець запросив 2 тисячі доларів. Саме з цими двома тисячами чоловіка й затримали співробітники поліції.

Митника затримали "на гарячому" / Фото Офіс генпрокурора

Хабар був захований у кавовий паперовий стакан: відео Нацполіція

Наразі посадовцю повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

5 посадовців Вінницької митниці організували корупційну схему

САП та НАБУ повідомили про підозру 5 працівникам Волинської митниці, які "продавали" послуги із ввезення на територію України товарів без сплати митних платежі. Підозру отримали також ще 5 службовців митниці, які допомагали приховувати злочин.

Так, відомо, що впродовж 2018-2019 років учасники корупційної схеми здійснювали незаконне переміщення через міжнародний пункт пропуску "Ягодин" мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо за значно меншою вартістю. А інші працівники – складали підроблені акти

У такий спосіб зловмисники завдали державі збитків на суму понад 475 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили зловмисників у Вінницькій митниці / Фото НАБУ