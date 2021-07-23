Чиновник Міноборони хотів нажитися на будівництві житла для військових

Керівнику одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міноборони та його спільнику оголосили про підозру. Їм інкримінують готування до вчинення шахрайства.

Деталі незаконної схеми

Зловмисники намагалися заволодіти чужим майном зловживаючи довірою. Мовиться про особливо великі розміри.

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Вони мали намір отримати від представника товариства 1 мільйон доларів нібито під приводом укладення договору на використання земельної ділянки, яка перебуває у користуванні Міноборони,

– розповіли у прокуратурі.

На ділянці мали будувати житло для військовослужбовців та членів їхніх сімей.



Чиновнику Міноборони повідомили про підозру / Фото Офісу Генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних в Одесі та в їхніх автомобілях. Крім того, слідчі дії відбувалися в будинках осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.