Чиновнику секретаріату Кабміну загрожує до 12 років в'язниці за хабар у 2,5 мільйона гривень

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету Міністрів України. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря.

За версією слідства, чиновник вимагав 2,5 мільйона гривень відкату. Події розгорталися ще в лютому 2020 року.

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Правоохоронці встановили, що у лютому 2020 року посадовець вимагав від представника підрядної організації 2,5 мільйона гривень. В обмін на це чиновник гарантував безперешкодне підписання актів виконаних робіт з відновлення фасадів Будинку уряду та відкликання судових позовів до підрядника. Посередником у цій схеми виступав директор товариства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали працівники територіального управління ДБР Києва. Чоловіка затримали за статтею 368 про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкції статті передбачають: