Сирський відповів, чи вистачить Україні 800-тисячної армії, як вимагають в угоді

У мирному плані Сполучених Штатів Америки є пункт про чисельність військовослужбовців наших Збройних сил у мирний час. Мовиться про цифру 800 тисяч військовослужбовців, яка підходить Україні.

Таку думку 24 Каналу озвучив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначивши, що така кількість гарантуватиме не лише ефективну обороноздатність, а й мобілізацію. Крім того, цифра у 800 тисяч є набагато більшою, ніж та, про яку партнери нашої країни говорили раніше.

Чи вистачить Україні 800-тисячна армія?

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що 800-тисячна українська армія справді зможе гарантувати Україні організований вступ та відсіч збройній російській агресії у разі її поновлення у майбутньому.

Ба більше, за його словами, ця цифра гарантує Україні плановий процес мобілізації. Тобто нас не обмежують в цьому процесі – усі мобілізаційні показники та можливості зберігаються.

Спочатку нам пропонували зменшити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Однак якраз цифра у 800 тисяч нас задовольняє,

– підкреслив він.

Цікаво! Володимир Зеленський також вважає, що гарантії безпеки для України мають посилити не лише ЗСУ, а й міжнародні військові сили. За словами президента, ці кроки є необхідними для гарантії, що Путін не прийде до України із новою агресією.

