Лише 2 – 3 роки і додому: Решетилова запропонувала чіткі терміни служби для мобілізованих

В Україні можлива демобілізація за умови розширення мобілізації та залучення тих, хто нині ухиляється від служби. Водночас новобранцям відразу планують визначати чіткі строки служби – 2 – 3 роки.

В Україні демобілізація може стати можливою за умови масштабнішої мобілізації населення, яке нині уникає служби. Про це військова омбудсменка Ольга Решетилова (Кобилинська) розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

Що відомо про чіткі терміни служби, які планують встановити для мобілізованих?

За словами Решетилової, новобранцям необхідно одразу визначати чіткі терміни служби – орієнтовно 2 – 3 роки. Вона наголосила, що така визначеність може підвищити готовність громадян долучатися до війська.

Вона також зазначила, що в Україні існує криза мобілізації та проблеми з комунікацією між державою і суспільством щодо оборонних потреб. За її словами, відповідальність за захист країни має бути спільною для держави і громадян. За підрахунками Міністерства оборони, близько 1,6 мільйона осіб потенційно можуть бути залучені до війська, що дозволило б забезпечити ротацію особового складу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтримав Решетилову за встановлення чітких термінів служби. Він зазначив, що розуміння картини служби для військових та мобілізованих допоможе вибудувати довіру.

Це основа, на якій будується довіра і, як на мене, це стосується всіх - і нині військових, і потенційно мобілізованих. Сподіваюсь, що будуть зрушення,

– написав він.

Важливо! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Геннадій Шаповалов зазначив, що в Україні опрацьовується механізм запровадження чітких термінів служби для військових. За його словами, встановити кінцеві строки служби можна лише після наявності достатньої кількості людей для заміни мобілізованих.

Хто буде мати відстрочку після звільнення зі служби?