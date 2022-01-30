Чіткий сигнал для Путіна: Джонсон удвічі збільшує кількість британських військових в Естонії

Велика Британія посилить свій військовий контингент у Східній Європі, не чекаючи на ймовірне нове вторгнення Росії в Україну. І загалом збільшить свій військовий внесок у НАТО.

Про це заявив прем'єр-міністр уряду Британії Борис Джонсон. Він уточнив, зокрема, що більше стане британських військових просто біля кордону Росії – в Естонії.

Також цікаво Через можливий напад Росії на Україну: Франція готова перекинути війська в Румунію

Велика Британія посилить свій військовий внесок у НАТО, і почне з Естонії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про посилення військового внеску країни в НАТО. Звісно, це відбувається через створену Росією ескалацію навколо України.

І почнуть британці безпосередньо з країни, розташованої біля російського кордону – Естонії.

Там військовий контингент британців зросте удвічі, з 900 до 1800 військовослужбовців.

Наразі у Європі розташовані 1150 британських військових: окрім Естонії, це 100 в Україні в рамках навчальної місії та 150 у Польщі).

Цей пакет допомоги НАТО надішле чіткий сигнал Кремлю: ми не терпітимемо його дестабілізуючої діяльності й завжди будемо виявляти солідарність із нашими партнерами перед загрозою російських ворожих дій,

– сказав Джонсон.

І додав: "Якщо президент Росії Володимир Путін вибере шлях кровопролиття і руйнування, це буде трагедія для Європи".

Примітно ось іще що, як додали в AFP: Борис Джонсон також заявив, що Велика Британія наступного тижня запропонує НАТО "значне розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків" у Європі – як реакцію на "ворожість Росії".

все це не означає, що Британія не робить ставку на дипломатію, радше навпаки. Сам Борис Джонсон приїде до України, а в Росію скеровує своїх міністрів – керівників МЗС та міноборони.

Доречно нагадати, що Борис Джонсон ранівше:

Актуальне відео: британці навчили військових ЗСУ стріляти з унікальної зброї