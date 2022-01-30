Чіткий сигнал для Путіна: Джонсон удвічі збільшує кількість британських військових в Естонії
Джерело:Telegraph
Велика Британія посилить свій військовий контингент у Східній Європі, не чекаючи на ймовірне нове вторгнення Росії в Україну. І загалом збільшить свій військовий внесок у НАТО.
Про це заявив прем'єр-міністр уряду Британії Борис Джонсон. Він уточнив, зокрема, що більше стане британських військових просто біля кордону Росії – в Естонії.
Також цікаво Через можливий напад Росії на Україну: Франція готова перекинути війська в Румунію
Велика Британія посилить свій військовий внесок у НАТО, і почне з Естонії
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про посилення військового внеску країни в НАТО. Звісно, це відбувається через створену Росією ескалацію навколо України.
І почнуть британці безпосередньо з країни, розташованої біля російського кордону – Естонії.
- Там військовий контингент британців зросте удвічі, з 900 до 1800 військовослужбовців.
- Наразі у Європі розташовані 1150 британських військових: окрім Естонії, це 100 в Україні в рамках навчальної місії та 150 у Польщі).
Цей пакет допомоги НАТО надішле чіткий сигнал Кремлю: ми не терпітимемо його дестабілізуючої діяльності й завжди будемо виявляти солідарність із нашими партнерами перед загрозою російських ворожих дій,
– сказав Джонсон.
І додав: "Якщо президент Росії Володимир Путін вибере шлях кровопролиття і руйнування, це буде трагедія для Європи".
Примітно ось іще що, як додали в AFP: Борис Джонсон також заявив, що Велика Британія наступного тижня запропонує НАТО "значне розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків" у Європі – як реакцію на "ворожість Росії".Зауважте: все це не означає, що Британія не робить ставку на дипломатію, радше навпаки. Сам Борис Джонсон приїде до України, а в Росію скеровує своїх міністрів – керівників МЗС та міноборони.
Доречно нагадати, що Борис Джонсон ранівше:
- Запланував відвідати Україну вже найближчими днями.
- Пообіцяв "зробити свій внесок" у розгортання сил НАТО у Східній Європі.
Актуальне відео: британці навчили військових ЗСУ стріляти з унікальної зброї