Чи справді Нетаньягу на боці Путіна: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський висловися стосовно позиції прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він і досі не зв'язався з президентом України після свого ж запиту на зустріч.

Відповідну заяву в інтерв'ю для N12 зробив Володимир Зеленський.

На чиєму боці ізраїльський прем'єр?

Під час розмови з журналістом українського лідера спитали, чи не видається йому, що Нетаньягу скоріше перебуває на боці Володимира Путіна.

За словами Зеленського, Нетаньягу постійно "намагається знайти баланс між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що Росія допомагає Ірану".

При цьому український президент переконаний, що Беньямін Нетаньягу має сам ухвалювати рішення відповідно до своєї позиції. Глава держави додав, що не контактував з Нетаньягу або ізраїльським президентом.

Остання розмова між Беньяміном Нетаньягу та Володимиром Зеленським пройшла ще в січні 2025 року. Коли розпочалася війна проти Ірану, ізраїльський прем'єр зробив запит на зустріч із президентом України, той погодився, однак Нетаньягу так і не зателефонував.

На мій погляд, усе залежить від Ізраїлю. Коли вам потрібна допомога, ви маєте бути відкриті й пояснити, у чому проблема. Інакше допомогти неможливо. Це як піти до лікаря, не пояснивши, що у вас болить,

– висловився Зеленський.

Він також намагався переконати в тому, що Україна може допомогти й надати "те, що потрібно Ізраїлю". Водночас Київ уже поінформував лідерів Близького Сходу про співпрацю Росії з Іраном і передав відповідні розвіддані.

До того ж Володимир Зеленський підкреслив, що Кремль зацікавлений у продовженні війни на Близькому Сході, адже це приносить йому стратегічні переваги.

Мовиться про зростання економіки Росії через послаблення санкцій і зменшення військової допомоги Україні через переорієнтацію на проблеми Близького Сходу.

