Член російської партії "засвітив" свій пеніс під час онлайн-конференції з колегами

На зборах однопартійців "Яблука" стався курйозний інцидент. Один з присутніх Максим Петлін пройшов перед камерою повністю голим, засвітивши на камеру свій член.

Сталося це під час розв'язання питання про виключення одного з лідерів опозиційної частини партії.

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На ролику із записом трансляції в Zoom, опублікованій на ютубі, під час дискусії членів партії "Яблуко", які обговорювали виключення зі свого складу лідера групи, що протистоїть основній її гілки, голова свердлівського партійного осередку Максим Петлін оголився перед усіма на камеру.

Цензурована версія дозволяє розглянути, що під час запеклого спору Петлін зняв із себе штани, повністю роздягся та пройшов перед однопартійцями голий. Примітно, що те, що відбувалося, супроводжувалося напрочуд вдало підібраною реплікою Бориса Вишневського, а також абсолютно "нульовою" реакцією присутніх на засіданні.

Це може говорити про постановочний характер того, що сталося і, можливо, добре сплановану політичну акцію.

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