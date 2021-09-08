Члени наглядової ради "Нафтогазу", які подали у відставку, звинуватили Вітренка

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу", які 7 вересня подали у відставку, назвали причиною такого вчинку політику голови правління Юрія Вітренка. За їхніми словами, дії очільника компанії погіршили взаємини двох колегіальних органів.

За словами незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу", політика Вітренка може негативно вплинути на фінансовий стан компанії та поставити під загрозу її майбутнє.

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Вітренко не спілкувався з наглядовою радою

Голова незалежної наглядової ради Клер Споттісвуд з Великої Британії заявила, що голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко ще з дня його призначення у квітні 2021 року жодного разу не спілкувався з ними. Також від нього не надходили жодні документи, а на питання відповідей наглядова рада не отримувала.

Також однією з проблем Споттісвуд назвала те, що через політику Вітренка з компанії пішли багато талановитих людей.

Так само вважає і член наглядової ради Бруно Лескуа з Франції. Він заявив, що їхня робота фактично заблокована.

Причина, чому ми подали у відставку, що ми жодного рішення не можемо ухвалити, не хочемо бути свідками того, що робиться при Вітренку,

– розповів Лескуа.

Уряд тисне на "Нафтогаз"

Людо Ван дер Хейден повідомив, що наглядова рада уже зверталася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням призупинити повноваження Юрія Вітренка відповідно до припису НАЗК, однак безрезультатно. Окрім того, за його словами, до зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом наглядову раду просили "не створювати жодних проблем".

Також Ван дер Хейден висловив стурбованість тиском уряду на "Нафтогаз" для збереження низьких цін на газ при підвищенні на світовому ринку.

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