Членство в Євросоюзі та відбудова: Європарламент дав 3 обіцянки Україні

Під час візиту до України президентка Європарламенту Роберта Мацола дала 3 обіцянки нашій державі. Зокрема – визнання війни Росії проти України війною проти європейських цінностей, членство в Євросоюзі та допомогу у відбудові наших міст та сіл.

Про це Роберта Мацола заявила на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, повідомляє 24 канал. Президентка Європарламенту також згадала про українців, яким довелося покинути свої домівки через російську агресію.

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Допомога Євросоюзу Україні

Роберта Мацола наголосила, що Євросоюз визнає вторгнення Росії на Україну зазіханням на цілу Європу, нападом на світ та його лад.

Також президентка Європарламенту пообіцяла надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Україну визнаємо за кандидата на вступ до Європейського Союзу, офіційно і швидко. І це я обіцяю вам від імені всього нашого Європейського парламенту,

– заявила Мацола.

Також президентка Європарламенту пообіцяла, що Євросоюз допомагатиме Україні у відбудові зруйнованих міст та сіл унаслідок війни. ЄС продовжить надавати нашій державі фінансову, військову та гуманітарну допомоги.

Крім того, Роберта Мацола наголосила, що українці, які виїхали до ЄС через війну, будуть почуватись там як удома, поки не буде створено усіх умов для їхнього повернення до України.

Мацола візьме участь у засіданні Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що вже відбулася зустріч Роберти Мацоли з керівництвом парламенту. На сьогодні також запланована зустріч з керівниками фракцій.

Головна тема зустрічей – допомога Україні, гуманітарна та військова підтримки, продовження санкційного тиску на Росію.

Увечері Роберта Мацола також візьме участь у засіданні Верховної Ради. Руслан Стефанчук висловив сподівання на таку ж підтримку від інших інституцій ЄС, як та, яку Україна отримує від Європарламенту.

Брифінг Мацоли і Стефанчука: дивіться відео