Чого слід остерігатися заробітчанам за кордоном: економіст розповів про небезпеки

Експерти застерігають, що за деяких умов у заробітчан є загроза потрапити за кордоном у трудове рабство.

Велика частина українських трудових мігрантів описує роботу за кордоном схожими фразами: важка праця, відсутність соціальних гарантій та слабка охорона праці.

Експерти кажуть, що залишає бажати кращого і особиста безпека заробітчан в інших країнах, адже достатньо згадати останні етнічні конфлікти в європейських столицях.

Подивіться на трудових мігрантів із арабських країн, із африканських країн – вони дуже швидко створюють радикальні осередки – мовні, культурні, релігійні. Вони підлаштовують суспільство, куди приїжджають, під свої культурні і мовні потреби,

– сказав Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу.

Хоч в Україні таких проблем наразі немає, існує інша загроза для трудових мігрантів, кажуть фахівці. Мова йде про імовірність потрапити в трудове рабство.

"Більшість працівників працюють без належного оформлення. Тобто без належного захисту, без відповідного страхування ризиків, пов’язаних із трудовою діяльністю. І держави не захищають їх жодним чином, тому що вони нелегальні працівники", – пояснив Олег Пендзин.