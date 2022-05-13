Чоловік бачив, як на очах матері від пострілу танку розриває дітей, – дружина бійця "Азовсталі"

Кожен день, кожна година – нестерпні для наших захисників у Маріуполі та їх рідних. Поки світ "дивиться страшний фільм" і спостерігає, як Росія намагається знищити "Азовсталь", наші бійці мужньо тримають оборону. Однак і вони, і їх рідні, і всі українці закликають міжнародних лідерів врятувати захисників. Далі – пряма мова Олесі Ніколаєнко, її чоловік Володимир – боєць на "Азовсталі".

Росія, якщо говорити образами, – це колективний маніяк-садист. Вона вбиває і отримує насолоду, бажає домінувати, відчувати свою владу над будь-ким. Зараз наша країна – її жертва.

Важливо Вони не здадуться в полон, бо росіяни їх вб'ють, – дружина пораненого бійця на "Азовсталі"

Буча й Ірпінь шокували всіх, а Маріуполь просто не вдалось побачити. Але наші Збройні Сили бачили.

Мій чоловік бачив, як на очах матері розриває її дітей від пострілу танку, як втрачає свідомість людина від своїх же криків. Його серце розривалося кожного разу з їх серцями. А згори неспинно працювала авіація, яка доводила до сказу.



Володимир, захисник "Азовсталі" / Фото надане редакції дружиною

І в таких умовах полк захисників Маріуполя вчився виживати, рятувати і захищати країну. Кожен день – сюжет для фільму, який хотілося б забути назавжди. Вони давали по зубах маніяку невпинно, день і ніч.

Тепер "Азовсталь" опинився в руках маніяка, але огризається, захищається, втомлюється. А ми слідкуємо за цим. Рідні слідкують, держава слідкує, світова спільнота слідкує. А маніяк відчуває свою силу, насолоджується смертями ненависного йому полку й сльозами України, яка спостерігає за цим.



Захисник Володимир з дружиною Олесею / Фото надане редакції

Олеся Ніколаєнко, дружина бійця полку захисників Маріуполя.