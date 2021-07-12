Чоловік із жінкою ошукали киянина на 46 тисяч доларів та збили поліцейського

Поліцейські столиці затримали двох зловмисників, які обманом заволоділи величезною сумою коштів чоловіка у Києві. Крім того, під час втечі з місця злочину фігуранти кримінальної справи збили правоохоронця.

За даними слідства, злочин здійснили чоловік та жінка, які розмістили у мережі оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. Потерпілий зголосився купити у них 46 тисяч доларів.

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Обмін гривні на "долари" стався у машині зловмисників. Втім, житель столиці майже одразу зрозумів, що замість реальної валюти йому віддали підробку.

Таранила автівки та наїхала на копа

Ошуканий киянин вимагав від зловмисників повернути йому гривню, але чоловік та жінка, яка перебувала за кермом, вирішили тікати з місця інциденту.

Житель столиці звернувся до поліцейських, які намагалися не дати зловмисникам поїхати далеко. Зав'язалося переслідування.

За кермом легковика перебувала жінка, що під час спроби втечі кілька разів зіштовхнулася із припаркованими машинами. Крім того, зловмисниця збила поліцейського. Внаслідок цієї аварії постраждалого патрульного госпіталізували до лікарні з травмами.

Після того, яка постраждав правоохоронець, поплічник жінки вибіг з машини та втік. Саму ж водійку затримали.

Згодом кайданки вдягли й на втікача. Його затримали аж у Дніпропетровській області.

Можуть відпустити під заставу

За фактом вчинення злочину слідчі відкрили кримінальне провадження. Жінці інкримінують вчинення грабіжу в особливо великих розмірах та умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

Чоловіка звинувачують у вчиненні лише одного злочину. Однак загрожує обом фігурантам однакове покарання – до 13 років ув'язнення.

Вилучили поліцейські лише частину вкрадених у постраждалого коштів.

Служителі Феміди обрали для затриманих запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 688 тисяч гривень застави.