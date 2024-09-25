Кинув пляшку в маршрутку – травмував хлопчика: у Києві поліція повідомила підозру чоловіку

У столиці невідомий чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки. Унаслідок цього у 12-річного хлопця з'явилася забійна рана голови.

Інцидент трапився у Києві на маршруті від метро "Чернігівська" до Троєщини. Через необдуманий вчинок чоловіка, який кинув пляшку в маршрутку, постраждав хлопчик, який сидів всередині транспортного засобу. Про це повідомила Київська міська прокуратура 25 вересня.

Дивіться також Росія готова влаштувати ядерну катастрофу взимку: для чого Путіну удари по українських АЕС

Хуліганство з тяжкими наслідками

За даними словами Київської міської прокуратури, підозрюваний у хуліганстві чоловік мав конфлікт з водієм маршрутки. Після суперечки він вийшов із транспорту та кинув пляшку, яка розбила вікно і травмувала дитину.

30-річному чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Унаслідок його дій малолітня дитина була травмована,

– повідомляє прокуратура.

Частина 1 статті 296 Кримінального кодексу, за якою було оголошено підозру невідому чоловіку, передбачає покарання у вигляді штрафу до 34 тисяч гривень або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.

Правоохоронці поширили світлини з місця події, на яких, зокрема, видно маршрутку, розбите вікно, а також пляшку, що травмувала хлопчика.

Дивіться також Ключ до перемоги: чому Дуда їде агітувати за Трампа та як у США борються за голоси поляків

Невідомий у столиці розбив вікно маршрутки пляшкою / Світлини Київської міської прокуратури