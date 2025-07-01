"Думали, що то "Шахед", а то сусід": над Києвом чоловік літав на парашуті, – соцмережі

Вранці 23 липня кияни стали свідками незвичайної події. Чоловік літав над містом на парашуті з двигуном.

У мережі поширили кадри, на яких киянин здійснює політ на парашуті над приватними будинками, передає 24 Канал.

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Чим налякав парашутист киян?

Низка телеграм-каналів зауважили, що люди злякалися парашутиста, сприйнявши його за іранський дрон-камікадзе. Річ у тім, що парашут мав двигун, який видавав звуки дуже схожі на проліт "Шахеда".

Користувачі мережі припустили, що чоловік просто вирішив облетіти затори з повітря. Водночас вони вказали, що його політ був небезпечним, адже здійснювався на низькій висоті поряд з приватними будинками.

Зухвалий політ над Києвом: дивіться відео

До слова, в Одесі чоловік у костюмі Людини-Павука намагався залізти у вікно багатоповерхівки. Ця подія викликала захват у перехожих.

Невідомо, чи це був романтичний жест, сюрприз для дитини чи частина рекламної акції, але подія прикрасила звичайний день у місті.