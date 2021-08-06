Після вчинення злочину, зловмисник намагався втекти, але патрульні затримали його. Інцидент трапився 6 серпня.
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- Власник "Жигулі" розповів, що залишив ключі в салоні авто і тим часом пішов відчиняти гараж.
- Коли повернувся, то побачив чоловіка, який сидів за кермом і почав їхати.
- Проте згодом він влетів у припарковані авто та в бетонний блок.
- Викрадачеві оголосили статтю за незаконне заволодіння авто.
- Йому максимально може загрожувати обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років.
- На місці працювали слідці Патрульної поліції Одещини.
В Одесі чоловік крав "Жигулі", поки власник відчиняв гараж / Патрульна поліція Одещини
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