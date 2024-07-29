У Криму пенсіонер підірвався в авто, яке йому здали на ремонт загарбники

У тимчасово окупованому Криму чоловік підірвався в транспортному засобі ВАЗ-2109. Авто йому здали на ремонт російські окупанти.

Внаслідок вибухів на місці події загинув Геннадій Кабикін, якому було 69 років. Про це інформує OBOZ.UA з посиланням на російські телеграм-канали.

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Чоловік підірвався в авто, яке йому здали на ремонт окупанти

Сам інцидент стався у селі Волочаївка Роздольненського району у тимчасово окупованому росіянами Криму. Власне, там чоловік займався ремонтом автомобілів. У той момент, коли він ремонтував ВАЗ-2109, транспортний засіб вибухнув.

Невдовзі стало відомо, що машину на ремонт пенсіонеру пригнали російські окупанти. Також цю інформацію російські ЗМІ підтвердили в екстрених службах анексованого півострова.

Наразі загарбники намагаються з'ясувати причини та обставини вибуху.

