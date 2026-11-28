Чоловік у Львові нібито провів ніч у спальнику під дверима сервісного центру МВС, щоб отримати талон на складання іспиту. Відео швидко розлетілося мережею, однак у самій установі розповіли зовсім іншу версію подій.

Про це повідомили в регіональному сервісному центрі МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Чому чоловік ночував біля сервісного центру МВС у Львові?

Інформацію про те, що люди нібито змушені приходити до установи ще вночі через великі черги, поширив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його словами, відвідувачі навіть ночують на вулиці у спальниках, щоб зранку отримати талон на складання іспиту.

У сервісному центрі з'ясували, що чоловік із відео мав онлайн-запис на практичний іспит на 10 грудня. Водночас він хотів скласти його значно раніше, тому прибув до установи вночі.

Як чоловік ночував біля сервісного центру: дивитись відео

Що відповіли чоловіку в сервісному центрі?

Після відкриття відділення адміністратори повідомили відвідувачу про наявність вільного місця у терміналі на поточний день і надали необхідну консультацію. Попри це, чоловік відмовився від запропонованого запису та залишив приміщення сервісного центру МВС.

У сервісному центрі також нагадали, що записатися на практичний іспит можна не лише через термінал безпосередньо в установі, а й онлайн – за допомогою системи "Е-запис".

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС також діють правила роботи під час повітряних тривог. Станом на 26 листопада лише 54 із 141 центру в Україні були повністю або частково забезпечені укриттями. У відомстві закликали відвідувачів не залишатися надворі чи в автомобілях біля установ, а прямувати до найближчого укриття.