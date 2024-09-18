Поліція затримала афериста, який ошукав матір загиблого військового на понад 1 мільйон гривень

На Кіровоградщині чоловік організував аферу з привласнення посмертних виплат. Він ошукав матір полеглого воїна на 1,1 мільйона гривень.

Поліція повідомляє, що отримавши у незаконний спосіб особисті дані потерпілих, чоловік телефонував потерпілим та представлявся полковником ЗСУ. Надалі він чинив тиск, переконуючи у необхідності переслати кошти нібито для війська.

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Як чоловік ошукав матір військового

Досудовим розслідуванням встановлено, що мати Героя, який захищав Марʼїнку та загинув ще у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані із втратою свого сина.

Затриманий, користуючись уразливим станом жінки переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги ЗСУ,

– повідомляє прокуратура.

Як правило, щомісячний платіж зловмиснику складав близько 20% від суми отриманої державної виплати. У такий спосіб він отримав понад 1 мільйон гривень від потерпілої.

Спіймати злочинця вдалося "на гарячому", коли той отримував чергову частину виплат у сумі 300 тисяч гривень, які знайшли у нього в автомобілі.

Затримання афериста на Кіровоградщині / фото Нацполіції

Чоловіка затримано за статтею 208 КПК України, найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та обрано запобіжний захід.