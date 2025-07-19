Облив себе з дружиною бензином і підпалив: що відомо про трагедію на Рівненщині

У суботу, 19 липня, близько 21:30 у селі Шубків Рівненського району стався інцидент. 44-річний місцевий житель через ревнощі облив себе та 41-річну дружину бензином в автомобілі та підпалив.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Кривдник помер у лікарні, за життя постраждалої борються медики.

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Що відомо про трагедію?

Увечері чоловік автомобілем "ВАЗ 2107" забрав із роботи свою дружину. Дорогою додому він повернув у поле, де між подружжям виникла сварка через ревнощі.

Водій пристебнув жінку ременем безпеки, обливши її, себе та автомобіль бензином, після чого підпалив.

Постраждала вибралася з транспорту та загасила полум'я, вскочивши у калюжу. Вона змогла дійти до дороги, де її побачили односельці, які викликали швидку допомогу.

Трагедія в Рівненській області: дивіться фото

Медики діагностували в потерпілої 70% опіків тіла та госпіталізували її до реанімації, кривдник помер у лікарні.

За фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, слідчий розслідує кримінальне провадження.

Нагадаємо, 17 липня в Черкаській області під час сварки на базі відпочинку 33-річна дружина смертельно поранила свого 26-річного чоловіка шампуром у груди. Жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві – за скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.