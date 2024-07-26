Ображав кондукторку та побив дівчину: п'яний чоловік спричинив конфлікт в одеському тролейбусі

В Одесі стався конфлікт у тролейбусі №2, під час якого чоловік посварився з кондукторкою та побив дівчину, яка стала на її захист. Він був схожий на військового. Водночас поліція заявила, що чоловік – громадянин іншої країни.

Відео інциденту з'явилося у соціальних мережах. На кадрах видно майже порожній тролейбус та конфлікт. П'яний чоловік кричав на кондукторку, ображав жінку та погрожував їй.

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П'яний чоловік спричинив конфлікт в Одесі

Конфлікт почався з того, що чоловік звинуватив кондукторку в нібито неповажному ставленні до його дружини, яка, за його словами, звільнила Ізюм на Харківщині.

Ти щойно тут сиділа, мою дружину обзивала… Мою дружину, яка звільнила Ізюм, послала її на х**. Ти у своєму розумі?!

– чути на кадрах.

Дівчина, яка намагалася захистити кондукторку, закликала чоловіка заспокоїтися і присісти для обговорення ситуації, проте він продовжував агресивно поводитися.

Громадянка проїжджала повз тролейбус на власному авто, але вирішила втрутитися в ситуацію. Вона намагалася відвести кондукторку від чоловіка, однак той продовжував погрожувати, вживаючи нецензурну лексику.

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, дівчина попросила інших пасажирів викликати поліцію.

Конфлікт продовжився на вулиці, де чоловік напав на дівчину, тягнувши її за волосся. Відбувалось усе на вулиці Успенській у центрі Одеси. Згодом стало відомо, що нападник, імовірно, є співробітником охоронної фірми та був п'яний.

Місцевий активіст Дем'ян Ганул заявив, що нападник нібито працює в охоронній службі "Самсон". Проте компанія "Самсон Групп-06" спростувала цю інформацію, запевняючи, що чоловік не має жодного стосунку до їхньої агенції.

Поліція повідомила, що нападником є 38-річний громадянин сусідньої країни, який мешкає в Одесі. Під час конфлікту він був у стані алкогольного сп'яніння – медичне освідування показало 1,22 проміле алкоголю в його крові.

За фактом побиття жінки розпочате кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження.

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Невідомого затримали і доставили до відділення поліції. Правоохоронці проводять розслідування інциденту, встановлюють усі обставини події.

Додамо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, громадських робіт строком до двохсот годин або виправних робіт строком до одного року.