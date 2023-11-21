У Києві чоловік прикував себе кайданами до жінки: причину пояснити не зміг

У столиці 21 листопада трапився незвичний інцидент – чоловік біля супермаркету прикував себе до жінки. Невідомо, яка причина такої дивної дії, однак на чоловіка вже завели кримінальне провадження.

Інкримінують йому дрібне хуліганство. Потерпілу відвезли до відділку для того, щоб та написала заяву.

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Деталі дивного випадку у Києві

У Солом’янському районі міста Києва чоловік на виході з супермаркету прикував себе наручниками до жінки. Щоб її звільнити довелося викликати патрульних – чоловік не мав з собою ключів від кайданів.

До жінки, яка виходила з супермаркету Novus, підбіг чоловік, на ім'я Ігор. Він, без жодних слів, схопив її і прикував до себе кайданками. Так вони і стояли, доки на місце не прибули поліцейські,

– повідомили у соцмережах.

Повідомляється, що потерпіла знала нападника близько року, але нічого, що могло спонукати чоловіка до таких дій, не було. Вони не мали спільного майна чи стосунків. Сам чоловік не зміг пояснити, чому він прикував себе кайданами до жінки.

Жінку прикували прямо біля супермаркету / місцеві телеграм-канали

Потерпілу жінку запросили до відділку для написання заяви, на самого ж нападника відкрили кримінальне провадження за статтею про дрібне хуліганство. У мережі також зазначити, що він є таксистом, який розвозить людей у комендантську годину.

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