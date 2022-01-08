Чоловік щодня купує квіти і йде на могилу, – тітка про Юлію Сологуб, загиблу в катастрофі МАУ

Елла Танова – тітка Юлії Сологуб – розповіла, що її племінниця мріяла подорожувати та побачити світ. Бортпровідниця загинула в катастрофі МАУ 8 січня 2020 року.

Танова розповіла, що Юлії працювала в авіації близько року. Бортпровідницею вона стала після закінчення філологічного факультету в Києві.

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Юлія вийшла заміж у 2018 році. Чоловік дуже важко переживає втрату коханої.

Усім важко. Чоловік щодня ходить на могилу до Юлічки. Щоранку прокидається, купує квіти і йде до неї. А потім на роботу,

– розповіла тітка.

Втрата Юлії стала трагедією для її родини. Час не зцілює рани. Мама загиблої тримається тільки на тому, що є ще одна молодша дочка. Водночас страждання не припиняються. Іноді жінка навіть не відповідає на телефонні дзвінки, бо не може говорити. Вона весь час плаче.



Юлія Сологуб / Фото з соцмережі

Катастрофа МАУ: головне

Літак МАУ у небі Тегерана іранські військові збили ракетами 8 січня 2020 року. Іран визнав це лише 11 січня.

На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі – загинули.

Країни, громадяни яких загинули у катастрофі, намагаються добитися від Ірану належної компенсації.

Посольство України в Ірані 8 січня 2022 року відкрило поблизу Тегерану Алею пам'яті жертв катастрофи.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: дивіться відео