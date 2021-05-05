Чоловік на Сумщині снодійним "вакцинував" пенсіонерів, щоб пограбувати

Чоловік прийшов до будинку пенсіонерів й під виглядом фельдшера вколов подружжю снодійне та почав обшукувати, щоб пограбувати. 79-річну жінку, яка отямилась, він бив та вимагав гроші.

Напад трапився у селі Озаричі Конотопського району, що на Сумщині. У поліцію з заявою звернулась жінка.

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Представився фельдшером та обікрав стареньких

Постраждала жінка розповіла правоохоронцям, що до її будинку прийшов невідомий чоловік, який назвався фельдшером та запропонував потерпілій та її 85-річному чоловікові вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику. Подружжя погодилось.

"Фельдшер" зробив стареньким ін'єкції снодійним для тварин, почекав поки вони заснуть, та почав ритися у їхніх речах, аби знайти гроші та інші цінні речі,

– розповіли у поліції.

Поки злочинець шукав гроші, жінка отямилась. Коли чоловік помітив це, то почав її бити та вимагати гроші.

Не отримавши бажаного, злодій прихопив з собою мобільний телефон та банківську картку,

– додають в Нацполіції.

Втікаючи, зловмисник підпалив веранду, щоб приховати свій злочин та позбутися свідків. Менш ніж за годину поліцейські затримали злочинця.

"Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Конотопщини", – розповів Сергій Забозлаєв, начальник Конотопського райвідділку.

У поліції кажуть, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. При ньому поліція виявила записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

Слідчі затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерів / Фото Нацполіції

Слідчі відкрили кримінальну справу за розбій. Чоловікові загрожує позбавлення волі на 7 – 12 років із конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.