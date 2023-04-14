У метро Києва чоловік впав на колії: через це тимчасово зупинився рух зеленою гілкою метро

У п'ятницю, 14 квітня, у столичному метро тимчасово зупиняли рух на "зеленій" гілці. На станції "Дружби народів" чоловік впав на колії.

Про це пише пресслужба КМДА. Зазначають, що інцидент трапився о 07:10 та спричинив обмеження в роботі зеленої лінії на 30 хвилин.

Дивіться також Вже звільнений, але посвідчення не мав: як закінчився скандал з працівником Офісу генпрокурора

Що відомо про інцидент

"Сьогодні під час ранкового "піку" на станції "Дружби народів" пасажир впав на колії. Медики госпіталізували чоловіка. Правоохоронці з’ясовують обставити випадку", - йдеться в повідомленні.

Через це були зачинені на вхід станції: "Печерська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич".

Наразі зелена лінія метро працює у звичайному режимі.

"Обставини за яких він впав зараз з'ясовуються. Його ушпиталили. Рух потягів уже відновлено", – повідомили в поліції Києва.

Моторошна знахідка у метро