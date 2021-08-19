Це сталося о 12:26 на станції "Героїв праці". Пасажир впав через власну необережність.

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Як його врятували

Працівники метро одразу відімкнули напругу з контактної рейки. Це зробили, щоб чоловіка не вдарило струмом.

Тоді потерпілого почали діставати. Порятунок завершили за 3 хвилини після падіння. Згодом електропостачання колії відновили та рух у метро продовжився.

Ця подія не вплинула на графік підземки. Усіх пасажирів вкотре закликали дотримуватися всіх правил користування метрополітеном.

Схожа подія в столиці

У київському метро зранку 25 червня 25-річний пасажир впав на колію. Через це там тимчасово обмежили рух.

Чоловік впав між 2 і 3 вагоном потяга. Коли прибули рятувальники, потерпілого вже витягли інші пасажири.