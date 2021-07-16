Чоловік, який загинув у метро у Києві, ймовірно катався між вагонами
16 липня 2021 , 17:19
Джерело:ГО "Автопатруль Майдан"
У поліції припускають, що чоловік, який загинув 15 липня в метро – впав під потяг, займався так званим "зачеперством". Ймовірно він катався між вагонами й не втримався.
Під час падіння він зачепив контактну рейку, а вже потім потрапив під потяг. Нагадуємо, що інцидент стався між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна".
До теми У Києві в метро людина потрапила під потяг: чоловік загинув
Чоловіка дістали без ознак життя
ГО "Автопатруль Майдан" повідомляє, що тіло чоловіка витягли з-під потяга без ознак життя. При ньому були особисті речі — телефон, гаманець.
Скільки йому було років
Це чоловік 1991 року народження.
Через трагічний випадок вчора тимчасово призупиняли рух метро на червоній гілці, втім за пару годин, його відновили.