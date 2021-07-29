Впав у кому: вінничанин, якому вирвали зуб, помер у свій день народження

Вінницю шокувала смерть місцевого жителя. Після візиту до стоматолога, де йому вирвали зуб, чоловік потрапив до реанімації.

Віктор Олійник помер 28 липня, у день свого народження. У цей день чоловіку мало б виповнитися 52 роки.

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Вінничанин звернувся до міської стоматологічної поліклініки зі скаргою на зубний біль. Там йому провели лікування. Втім, після цього у чоловіка почалися сильні головні болі. Згодом Олійник потрапив у реанімацію інфекційної лікарні. Чоловік впав у кому. Медики діагностували у нього менінгіт. Врятувати його не вдалося.

Трагічний випадок у Маріуполі

Наразі невідомо, звертатимуться рідні загиблого до правоохоронців щодо ймовірної медичної халатності стоматолога чи ні.

У клініці Маріуполя під час візиту до стоматолога помер 2-річний хлопчик. Це сталося ще в липні 2017 року. 52-річну лікарку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов'язків, їй загрожувало до 5 років за ґратами.

Експертиза показала, смерть сталася серез асфіксію – марлевий тампон перекрив доступ кисню в організм дитини. Втім, у липні 2021 року суд виправдав стоматологиню через неприпустимість доказів. Батьки оскаржуватимуть рішення.