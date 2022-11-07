На Харківщині чоловік закопав українські прапори на городі, щоб врятувати від окупантів

У селі на Харківщині чоловік сховав українські прапори, щоб вони не дісталися російським окупантам. Він поклав стяги у банку і закопав на городі.

Бійці ЗСУ виконали прохання мешканця Харківщини та після деокупації села відкопали українські прапори.

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Нещодавно до бійця 103 бригади тероборони звернувся місцевий мешканець із незвичним проханням. Перед окупацією одного з сіл Харківщини чоловік, не бажаючи, щоб синьо-жовті прапори з його будинку опинились в руках ворога, закопав їх на власному городі,

– йдеться у повідомленні.

Як у часи радянського терору

Пізніше, коли село було захоплене росіянами, йому вдалось виїхати на підконтрольні Україні території. А вже після того, як ЗСУ звільнили населений пункт, господар прапорів зв’язався із військовими, аби вони викопали сховані знамена.

Як в часи радянського терору: місцеві жителі на окупованих росіянами територіях закопували українські прапори у землю, аби не дістались зайдам,

– зазначили військові.

Прапори із підписами бійці підрозділу повернуть власнику, як символ нескореності українців.

На Харківщині виявили катівні

Загалом на деокупованій території області виявили вже 22 катівні, де загарбники знущалися з українців.

Зокрема їх виявили у Балаклії, Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську тощо.

Як розповідають правоохоронці, ці місця росіяни заповнювали максимальною кількістю цивільного населення. А звинуватити у "злочинах" окупанти могли кожного перехожого.

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