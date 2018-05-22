Чоловік із посвідченням правоохоронця влаштував стрілянину на дорозі у Харкові

Напередодні у Харкові було чутно постріли, Річ у тому, що двоє водіїв не змогли поділити окружну дорогу, і один із них під час подальшого з’ясування стосунків почав стріляти із травматичного пістолета.

Як повідомляє ТСН, у опонентів він розрядив цілу обойму, однак його все одно вдалося скрутити та затримати.

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У результаті одна людина отримала поранення в живіт, відтак чоловік зараз перебуває у лікарні, де поволі оговтується та переживає через втрачену чутливість ноги.

За словами потерпілого Антона Батанова, він разом із родиною повертався додому, а за кермом був його син.

Їхали спокійно, поки не наблизилися до міста. Той не давав здійснити обгін. На швидкості вище за сто почав витісняти нас зі смуги, відтак наш автомобіль ледь не зіткнувся із зустрічною машиною, а потім той водій перегородив дорогу власним авто. Далі почалася стрілянина. Я думав спершу, що лякає. Потім відчув влучання та удари, і зрозумів, що він стріляє на ураження. Хоча пізніше він запевнив, що стріляв із травмату,

– розповідають батько та син.

Також зазначається, на місці конфлікту стрілець заявив, що він – правоохоронець. Крім того, патрульним, які приїхали на виклик, чоловік показав посвідчення майора комітету боротьби із корупцією, але у поліції запевняють, що до правоохоронних органів той не має жодного стосунку.

"Він дійсно перебуває в одній із організацій. У нас є козаче громадське формування, також звання є", – пояснив начальник Київського відділу поліції Олександр Коцар.

Наразі поліція порушила кримінальне провадження за статтею про хуліганство, але поки що зловмисника не затримали, оскільки правоохоронці чекають на висновки експертиз і з’ясовують, звідки у чоловіка посвідчення та чи не є документ підробленим.

Нагадаємо, уранці 21 травня у Києві поблизу Гідропарку конфлікт між двома компаніями переріс у стрілянину, внаслідок чого дві людини зазнали поранень.