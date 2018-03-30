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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Чоловік, який втратив в Кемерові всю сім’ю, став на захист Путіна: Він цар

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Ігор Востріков
Ігор Востріков / Фото з соцмереж

Ігор Востріков з Кемерово, який під час пожежі у ТЦ "Зимова вишня" втратив п’ятьох членів сім’ї різко змінив своє ставлення до російської влади.

Одразу після пожежі Востріков звинуватив у трагедії "корумповане суспільство, яке підтримується ВВП". Та вже 29 березня він виступив зі свіжою, кардинально іншою заявою.

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На відео, опублікованому в мережі, Востріков назвав Путіна "не президентом, а царем" та запевнив, що у трагедії не винен ні він, ні губернатор області.

Окрім того, він звернувся до росіян з проханням перестати влаштовувати масові мітинги.

Ми не будемо вирішувати проблеми через мітинги, мітинги потрібні "майданщикам". Проблема не в Путіні і не в Амарі Гуміровічі. Володимир Володимирович у нас не президент, а цар. Влада повинна бути сильною. Структури під ним його бояться, звіти нечесні дають,
– переконує Востріков.

Нагадаємо, 25 березня спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті.

За офіційними даними у пожежі загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі. Станом на 29 березня кількість постраждалих зросла до 79 осіб.

Теги: Пожежа в Кемерові Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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