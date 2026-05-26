Чоловіка "мобілізували" разом з 8-річною донькою: що відомо про скандал у Кропивницькому

24 травня у Кропивницькому місцевого чоловіка Євгенія доставили до ТЦК разом із 8-річною донькою. Там дитина перебувала понад 10 годин. Адвокатка мобілізованого заявила про порушення його прав.

Своє бачення ситуації у коментарі Суспільному подали адвокатка Наталія Язан, представниця ТЦК Поліна Кравченко та речниця поліції області Оксана Ковтуненко.

Чому кропивчанина доставили до ТЦК разом із донькою?

Адвокатка розповіла, що військові ТЦК та поліцейські зупинили Євгенія, коли він їхав автомобілем із донькою. Чоловіку повідомили, що його доправлять до центру комплектування для уточнення облікових даних.

Євгеній, за її словами, одразу пояснив, що з ним малолітня дитина, яка перебуває на його утриманні. Мати дитини наразі поряд немає. Подружжя перебуває в процесі розлучення.

Близько 11-ї години чоловіка доставили до ТЦК на його ж автомобілі у супроводі поліції та військових. Відтоді дитина залишалася в приміщенні центру комплектування.

Євгенія примушували пройти ВЛК. Чоловік погодився, але він просив відтермінувати процедуру, бо донька перебувала разом з ним, і її ні на кого було залишити. За словами адвокатки, Євгенію відмовили у цьому проханні.

Наталія Язан також розповіла, що приїхала на місце та намагалася надати правову допомогу, однак її спочатку не допустили до клієнта. Вона викликала поліцію, яка прибула на виклик та зафіксувала обставини.

Водночас, за словами Язан, поліцейські заявили, що не є уповноваженою структурою і не можуть вплинути на ситуацію. Водночас питання, кому передати дитину, залишалося відкритим.

Як зазначила адвокатка, дружина чоловіка перебувала в Дніпрі та не мала можливості оперативно приїхати до Кропивницького. Інших родичів у місті немає.

Також вона заявила, що вважає ситуацію такою, що порушує права як батька, так і дитини, зокрема через неможливість відкласти проходження ВЛК для вирішення сімейних обставин.

Зі слів адвокатки, вона готує скаргу Уповноваженому Верховної ради України з прав людини.

Як інцидент прокоментували у ТЦК?

У Кіровоградському обласному ТЦК та СП повідомили, що чоловіка зупинили під час перевірки військово-облікових документів і встановили відсутність підстав для відстрочки чи бронювання.

За словами начальниці групи комунікацій Поліни Кравченко, чоловіка супроводили до ТЦК для проходження ВЛК, а дитина перебувала разом із ним через відсутність інших дорослих.

Кравченко каже, що чоловік погодився перебувати з дитиною в ТЦК до прибуття матері. Про ситуацію одразу повідомили рідну матір дитини, а також поінформували представників ювенальної поліції".

Також у ТЦК додали, що право на відстрочку мають батьки, які самостійно виховують дітей, за наявності підтверджуючих документів. За словами представниці центру, подальшою опікою дитини займалася ювенальна поліція.

Що було далі із 8-річною дівчинкою?

8-річну дівчинку, яка разом із батьком перебувала в приміщенні Кіровоградського ТЦК та СП, зрештою, передали матері. Про це повідомила речниця обласної поліції Оксана Ковтуненко.

За її словами, 24 травня близько 21:40 поліція отримала повідомлення про перебування чоловіка з дитиною в ТЦК. Після прибуття на місце правоохоронці встановлювали родичів дівчинки та шукали спосіб передати її дорослим, які можуть забезпечити догляд.

Близько 23:30 дитину передали матері за участі ювенальної поліції. Жінка підтвердила отримання доньки та не висловила претензій до дій правоохоронців.

Водночас адвокатка чоловіка Наталія Язан заявила, що її клієнт пізніше повідомив телефоном про те, що вночі до приміщення ТЦК нібито зайшли невідомі особи у балаклавах і забрали дитину, після чого він не знав, куди її повезли.

За її словами, чоловік просив знайти доньку, а в ТЦК пояснювали, що її забрала ювенальна поліція, однак підтверджувальних документів їй не надали.

Адвокатка також повідомила, що звернулася до поліції із заявою. У поліції підтвердили реєстрацію звернення та проведення перевірки.

Правоохоронці також пояснили алгоритм дій у подібних ситуаціях: спершу встановлюються родичі дитини та забезпечується її передача під розписку. Якщо це неможливо – залучається ювенальна поліція. Там наголосили, що головним є забезпечення безпеки та належного догляду за дитиною.

Водночас у поліції зазначили, що перебування дитини разом із військовозобов'язаним не є підставою для звільнення від мобілізаційних процедур або відстрочки, якщо інше не передбачено законодавством.