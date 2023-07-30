На Полтавщині чоловіки тягнули прив'язаного собаку за мотоциклом: поліція відкрила провадження

На Полтавщині чоловіки купили собаку, прив'язали його до мотоцикла й тягли за собою. У такий спосіб вони хотіли "транспортувати" пса.

Інцидент стався 16 липня у селі Дубина, що у Полтавській області. Свідками жорстокого поводження з твариною стали жителі села, які й звернулися до правоохоронних органів.

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Пес отримав множинні травми

Двоє чоловіків придбали великого собаку у жительки села Дубина. Аби перевезти його до іншого села, що розташоване за 7 кілометрів, нові "господарі" вирішили прив'язати пса до мотоцикла й тягнути за собою. Побачивши жорстоке поводження з твариною, місцеві жителі здійняли галас й зупинили чоловіків.

Унаслідок таких дій пес отримав множинні травми.

В результаті пес отримав множинні глибокі садна та рани на лапах, а кігті були стерті до крові. Про страх та стрес, які пережила тварина, навіть страшно подумати,

– повідомили в UAnimals.



Собаку прив'язали до мотоцикла / Фото UAnimals

Постраждалу тварину вилучили й передали місцевим волонтерам – Олені Мирополець та Андрію Драгану. У Полтаві пес отримав ветеринарну допомогу. За заявою зоозахисниці Анжеліки Семиволос поліція відкрила на чоловіків кримінальне провадження про жорстоке поводження з твариною за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу. Зазначимо, що UAnimals також долучилися до справи та подала заяву на власницю собаки, аби притягнути її до відповідальності. Зазначимо, що санкції статті, за якою розпочато розслідування передбачають позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини.

Зоозахисники також намагаються захистити тварину, тому вимагатимуть, аби собаку не повернули жінці, яка його продала. Наразі тривають слідчі дії.

У правоохоронних органах повідомляють, що наразі встановили особи підозрюваних у жорстокому поводженні з тваринами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру.