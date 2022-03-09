Чоловіки-українці багато разів намагаються перетнути кордон за недавно виданими паспортами Росії

У ДБР заявили, що зафіксували щонайменше 20 намагань перетинути кордон чоловіками з російським паспортом. Так українці хочуть втекти від військового обов'язку.

Чоловіки отримали російські паспорти в консульстві країни-агресора в передвоєнний час. Про це повідомили 9 березня.

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Українці-чоловіки, отримавши паспорт Росії, водночас не відмовлялись від українського громадянства.

ДБР спільно із Держприкордонслужбою виявили системні спроби чоловіками призовного віку перетнути кордон України до ЄС за нещодавно виданими паспортами громадян РФ,

– мовиться в повідомленні.

Оскільки під час воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років є обмеженим, то деякі з них вдаються до всіх можливих методів.

Такі випадки ДБР та ДПСУ легко визначають. Працівники допитують зловмисників, зокрема за допомогою поліграфа.

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