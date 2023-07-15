Війна дронів: чому БпЛА стали критично важливими для українських військових

В умовах повномасштабної війни безпілотники стали незамінними помічниками українських захисників. Їх поява на фронті стала критично важливою для ЗСУ.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу командир загону ударних БпЛА Ілля Шполянський розповів, чому дрони стали настільки важливими під час війни. Він наголосив, що ще ніколи на війні так масово не використовували безпілотники.

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Світ недооцінює масштаби війни дронів

Шполянський розповів, що загін ударних БпЛА створив з команди, яку формував упродовж року. За його словами, за цей час команда пройшла різні підрозділи й розробила власні безпілотники, які наразі запускають у серійне виробництво.

В умовах повномасштабної війни Україна отримує достатньо серйозний досвід у сфері аеророзвідки. До слова, з 2015 року наша країна виготовляє розвідувальні дрони "Фурія" та "Лелека", які є гарними апаратами тактичного рівня. Проте у розробці ударних дронів Україна суттєво відстає.

Виробництво ударних БпЛА є доволі важливим, адже це один зі способів закрити потребу в ефективному ураженні ворога на полі бойових дій. Ми використовуємо в безпілотниках як саморобні бомби, надруковані на 3D принтерах, так і радянські боєприпаси, які хоч і не є надто ефективними, але за деякими номенклатурами їх у наявності понад сотні тисяч одиниць,

– наголосив на важливості БпЛА Шполянський.

За його словами, нині на фронті розгортається масштабна війна безпілотників. Проте Шполянський вважає, що "світ поки недооцінив масштаби" використання дронів на полі бою. Крім того, у ЗСУ наголосили, що дрони – колосальний головний біль не лише наших командирів, а й ворога.

Шполянський пояснив, що зараз розвиваються не тільки БпЛА, а й наземні, надводні й підводні дрони. Тому командир загону прогнозує збільшення нанесення уражень й розгортання масштабів зіткнень роботизованих систем в усіх площинах ведення війни. Шполянський пояснює це тим, що процес розробки та застосування БпЛА на фронті досяг неймовірної швидкості. Крім того, він вважає на часі розгортати виробництво дронів, які будуть боротися з ворожими літальними апаратами.

Ніколи дрони не застосовували так масово

На думку Шполянського, створення "Армії дронів" відбувається не так швидко, як потрібно. Він наголосив, що про потреби фронту у дронах мусять говорити на будь-якому рівні, проте реальна підтримка – мала.

Ніколи, окрім повномасштабної фази російсько-української війни, дрони не застосовували так масово. Раніше це були окремі підрозділи спецпризначенців, так би мовити, еліта з еліт. Зараз зовсім інша ситуація. Ми говоримо, що дрони мусять вийти на рівні застосування, наприклад, відділення БпЛА в кожній роті, взводу у кожному батальйоні, роти у кожній бригаді й батальйонів безпілотних систем на тактичних напрямках,

– заявив Шполянський.

Військовий вважає, що ситуація може змінитися тоді, коли в ЗСУ буде створена комплексна концепція застосування дронів, у тому числі – як окремого роду військ. Шполянський наголосив, що наразі не існує конкретного підручника, який можна розгорнути й побачити інструкцію з використання БпЛА. На думку військового, це і плюс, тому що можна організовувати роботу у залежності від нагальних потреб. Проте ціна за це занадто висока – воїни платять життям.

"Наприклад, наша команда потрапила під ворожий обстріл, в результаті якого був один легкий "трьохсотий". Ми негайно аналізуємо ситуацію, робимо висновки та змінюємо тактику застосування БпЛА на більш безпечну для наших пілотів, бо за такі помилки ми в прямому сенсі платимо кров'ю", – розповів командир.