Плетенчук пояснив, чому Чорноморський флот Росії не ремонтують у Криму

Російський Чорноморський флот не може повноцінно використовувати ремонтну базу в окупованому Криму через небезпеку українських ударів. Тому Росія змушена шукати інші місця для обслуговування та розміщення своїх кораблів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Чому Росія не може ремонтувати кораблі в Криму?

За словами Плетенчука, ремонтна інфраструктура на півострові формально залишається доступною, однак російські військові не можуть безпечно нею користуватися.

Ремонтна база у Криму – це як порожнє СТО: воно ніби є, і навіть персонал ходить на роботу, але одна біда – в'їзд заміновано. Охочих зайти в Крим і щось там поремонтувати немає,

– наголосив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що в окупованому Криму немає місць, де російські кораблі могли б почуватися в безпеці під час тривалого перебування та ремонту. Аналогічні проблеми виникають і в інших пунктах базування, навіть якщо там є необхідні технічні можливості.

Де Росія може розміщувати свій флот?

За оцінкою речника ВМС, одним із можливих місць базування російських кораблів залишається Новоросійськ. Порт має захищений периметр, достатні глибини та необхідну причальну інфраструктуру для розміщення значної кількості суден.

Інший варіант — Очамчира в окупованій Росією Абхазії. Однак, за словами Плетенчука, ця гавань не пристосована для розміщення великих бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Її можливості більше відповідають потребам морської охорони.

Нагадаємо, раніше Плетенчук розповідав, що російські судна, які прямують із Босфору до портів Росії, здебільшого вимикають системи ідентифікації AIS.