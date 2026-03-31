Чи підписані документи про екстрадицію Міндіча: в Офісі генпрокурора відповіли

Близько двох тижнів тому НАБУ подало документи на екстрадицію Тимура Міндіча з Ізраїлю у справі "Мідас" і передало їх до Офісу генпрокурора. Детективи заявили, що станом на 30 березня генпрокурор ще не підписав клопотання.

24 Канал звернувся по коментар до Офісу генпророкура. Там кажуть, що запит на видачу Міндіча вже скерували.

Чи підписані документи на видачу Міндича?

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили, що після отримання клопотання НАБУ про видачу осіб в Україну, під час їх перевірки виявили процесуальні та технічні недоліки.

ОГП разом із НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту.

Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль,

– наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що в інтерв'ю каналу "Є ПИТАННЯ", яке вийшло 30 березня, головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов казав, що прокурор ще не підписав документи про видачу Міндіча.