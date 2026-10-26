Донати на повсякденні потреби військових скоротилися: у чому причина

У вересні 2026 року Благодійний фонд Сергія Притули передав військовим майна на рекордну суму – понад 440 мільйонів гривень. Однак більшість коштів спрямували на два великі проєкти, тоді як фінансування щоденних потреб підрозділів суттєво скоротилося.

Про це розповів заступник керівника мілітарного департаменту фонду Клим Хвостенко, пише Defense Express.

Як змінилися потреби військових?

За його словами, у вересні на поточну допомогу військовим виділили близько 5 мільйонів гривень. У серпні ця сума становила 10 мільйонів гривень, а у вересні 2025 року була майже вшестеро більшою.

Кількість запитів від військових не зменшується. У вересні фонд отримав 299 заявок від 179 підрозділів. Водночас змінилися потреби армії. Наприклад, військові стали рідше просити розвідувальні дрони Mavic.

У вересні 2026 року в заявках фігурували 97 таких безпілотників. Це не означає, що вони втратили актуальність. Просто держава та інші донори стали забезпечувати ними підрозділи краще.

Натомість зростає потреба в безпілотних комплексах, здатних працювати на більших відстанях.

Змінилася й ситуація з медичним забезпеченням: відповідне майно майже зникло з регулярних запитів, оскільки його постачання з боку держави покращилося.

Водночас військовим дедалі більше потрібні транспорт, супутникові термінали Starlink, зарядні станції, генератори та ноутбуки. За даними фонду, потреба в цих категоріях у півтора-три рази перевищує торішні показники.

Чому бракує грошей на повсякденні потреби

Проблема полягає в тому, що донори частіше підтримують великі збори на конкретну техніку. Такі проєкти мають помітний результат: наприклад, передачу дронів або ураження ворожих цілей.

Натомість генератори, зарядні станції та термінали зв'язку не дають такого видовищного ефекту. Проте саме вони забезпечують військовим електроенергію, зв'язок і роботу пунктів управління. Без цього не можуть повноцінно працювати й сучасні бойові системи.

Через нестачу коштів фонд не може закривати всі потреби підрозділів. Загалом виконується трохи більше ніж 56% запитів, але в середньому в межах однієї заявки забезпечують лише 20 – 25% від замовленого майна.

За словами Хвостенка, це свідчить про дисбаланс: потреби військових зростають, а коштів на щоденне забезпечення стає менше.

Чому важливі регулярні донати

Великі цільові збори допомагають забезпечувати військових складною технікою, але не покривають усіх повсякденних потреб підрозділів.

Армії потрібні не лише дрони та інші сучасні системи, а й транспорт, джерела живлення, засоби зв'язку та запчастини. Тому фонд закликає підтримувати не лише окремі збори, а й загальні мілітарні рахунки.

Ці кошти дають змогу оперативно закуповувати майно, якого потребують військові на передовій.