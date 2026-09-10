Енергетичне перемир'я, якщо його буде досягнуто і буде дотримано, означатиме, що з Путіна буде знято дві глобальні проблеми. Про це пише Вадим Денисенко.

Чим енергетичне перемир'я вигідне для Кремля?

По-перше, черги на АЗС перестануть дратувати населення, а саме бензинова криза стала одним з головних драйверів антивоєнних настроїв.

По-друге, таким перемир'ям Кремль зможе вирішити енергетичну проблему Криму, Севастополя та потенційно Білгородськоі, Курської, Ростовської областей в цілому, а також ряд точкових проблем по всій території Європейської частини Росії. А цей фактор (відсутність електрики та холод в регіонах), потенційно, міг стати одним з найболючіших для Путіна протягом найближчих місяців.

При цьому, енергетичне перемир'я має всі шанси зламати елітні ігри (перш за все керівника Роснафти Ігоря Сєчіна) щодо прибирання до рук ряду активів. Перш за все йдеться про "дерибан Лукойлу".

Що від перемир'я отримає Україна?

Для України, в ідеалі, енергетичне перемир'я означатиме, що ми житимемо зі світлом і теплом.

У той же час, енергетичне перемир'я неможливе без повного розблокування Азовського та Чорного морів. А це вже не підходить Путіну, бо саме блокада портів ставить економіку України на межу колапсу. І удари по енергетиці – це лише додатковий, а не ключовий економічний удар, як це було 2025 – 2026 роках.

Україну це теж не влаштовує, бо заборона ударів по танкерах при продовженні блокади портів Великої Одеси є очевидно нерівноцінним обміном.

Можна не сумніватися, що, як мінімум, на початковому етапі, Путін виставить умову: Росія не б'є по енергетичних об'єктах, а Україна не б'є по НПЗ, нафто- і газотранспортуванню, енергетичних об'єктах і по танкерному флоту. При цьому блокада портів Одеси виноситься за дужки.

Як підсумок – поки ми дуже далекі від будь-яких домовленостей, а Путін грає в гру "зірвати переговори руками України”.

Ну, а щодо ракет Patriot, то їх немає в тій кількості, яка нам потрібна. Нам щось дадуть, але значно менше ніж потрібно.