Чому Гетманцев вирішив перезавантажити податкову

У середу, 26 квітня, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев повідомив про реєстрацію законопроєкту щодо "перезавантаження" Державної податкової служби. Новина виявилась неочікувана. Адже до того депутат неодноразова запевняв, що ДПС повністю оновилась і працює ефективно.

Останнім найбільш гучним скандалом у податковій стало викриття виконувача обов'язків голови Державної податкової служби у місті Києва Оксани Датій, яка є фігуранткою кримінального провадження. Пані Оксана стала відомою після того, як під час обшуку ДБР виявило у неї "Списки бажань", інформує 24 Канал. Наприклад, 2018-го Датій мріяла про підвищення, соболину шубу та годинник Breguet. А вже у 2021 році – відпочити на Мальдівах та заробити 1 мільйон доларів.

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За даними правоохоронців, загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці склала близько 1,4 мільйона доларів США. Це квартири, будинок та люксові авто.

Через декілька днів в інтерв’ю Гетманцев, коментуючи історію з Датій, сказав:

Ми бачимо велику інформаційну кампанію, яка мені насправді не зовсім зрозуміла. Мені хотілося, аби дійсно працівники правоохоронних органів відпрацьовували свою роботу, а не працювали фахівцями з СММ чи піару.

Голова комітету додав, що боротьба з корупцією у податковій почалася ще рік тому, до війни. І продовжувалася протягом всього 2022 року. Був повністю перезавантажений центральний апарат Державної податкової служби. Звільнено вже 28 керівників областей. Керівництво семи регіонів перезавантажено повністю.

Але скандал мав неочікуване продовження. Невдовзі під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, де йшлося у тому числі про податкову м. Києва, почалася публічна суперечка між Гетманцевим та журналістом Юрієм Бутусовим, який звинуватив першого у ручному керуванні блокуванням податкових накладних. Із-за цієї проблеми робота тисяч компаній просто зупинилась. Але виявилось, що "автоматична" система керується вручну – коли телефонує сам Гетманцев, блокування швидко знімається.

Всі знають, це не секрет, що пан Гетманцев поставив і керівника податкової служби чинного. І він чудово контактує з цією пані Датій, яку затримали. Це не секрет,

– заявив Юрій Бутусов.

Звісно Гетманцев не погодився, назвав виступ Бутусова "політичним спічем" та знову додав, що "системної корупції у податковій не існує".

Але окрім Датій, яка керувала податковою Києва, обов’язки заступника голови всій ДПС виконує 30-річний Євген Сокур, експомічник депутата Гетманцева. Прослідкувати заслуги та стрімку кар’єру Сокура важко, адже на офіційному сайті досі відсутня не лише його біографія, а навіть фото. Ніби посадовець працює "під прикриттям".

Загалом, фундаментальні претензії до ДПС лунали не раз. За інформацією Члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, 47,7% підприємств стикнулися з проблемою блокування податкових накладних.

У квітні НАБУ викрило схему вимагання "відкатів" за розблокування податкових накладних у головному управлінні Державної податкової служби на Львівщині. Ціна питання – 1,5% від їхньої суми.

Інша "смачна" тема податківців – це підакцизні товари. Насамперед, надприбутковий горілчаний бізнес. За законом на таких заводах розміщується податковий пост з постійною присутністю працівника ДПС, який повинен контролювати законність виробництва. Але на практиці вин "не помічає" ані додаткового випуску продукції, ані підроблені акцизні марки.

Останні місяці новостворене Бюро економічної безпеки один за одним знаходить такі підприємства, які працюють за «формою два» – тобто за готівку. Останній приклад – вилучення горілки на 10 мільйонів гривень на Вінниччині. Працівник податкового посту був відсутній.

І хоча проблему з активністю БЕБ Гетманцев намагався вирішити розгорнувши кампанію щодо перезавантаження Бюро економічної безпеки, і навіть змусив подати у відставку директора Бюро Вадима Мельника, детективи продовжують зупиняти таке контрафактне виробництво.

На фоні критики від депутатів роботи Бюро економічної безпеки та Державної митної служби, несподіваними виявились результати опитування підприємців, проведеного Українською Радою бізнесу в квітні. Виявилось, що найгірше вони оцінили роботу саме податкової. І перезавантаження на думку бізнесу ДПС потребує найбільше порівняно з БЕБ та ДМС.

Тож без жодної дискусії в публічному полі Данило Гетманцев одразу зареєстрував законопроєкт про перезавантаження податкової, що на фоні його попередніх заяв про гарний стан справ у ДПС виглядає дивно. Напевно такий крок повинен продемонструвати, що преференцій для податкової немає, адже на фоні чисельних проваджень ДБР, БЕБ та НАБУ говорити про гарний стан справ все складніше.