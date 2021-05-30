Чому ховається Путін і як провалилася російська вакцина від COVID-19

"Супутник" пролітає повз. Китай планує до кінця року вакцинувати 80% населення, на початок липня – 40%. Далі читайте російською.

Сейчас КНР занимает 1 место в мире по числу сделанных уколов 584,36 миллиона и делает по 16 миллионов уколов в сутки. Более половины всех мировых инъекций.

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В США полностью привили 40,2% населения, а всего хотя бы одной дозой – половину американцев. Больше полностью привитых (если не брать совсем крошечные государства, типа Сан-Марино) только в Израиле – 56,7%, Бахрейне – 51,1%. В Великобритании обеими дозами вакцинированы 36,6% и почти 60% хотя бы разово. России тоже есть чем гордиться – Сербией (28% привитых полностью).

"Сербия стала лидером по доле вакцинированных в Европе благодаря "Спутнику V", – радостно отрапортовал ТАСС.

Ну, во-первых не лидером. В Венгрии – 35% привитых полностью.

Во-вторых, успехи Венгрии и Сербии по сравнению с другими европейскими странам (в ЕС обе дозы получили 17%) вызваны тем, что там прививали всем, что удалось достать, включая китайские вакцины и российский "Спутник".

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В самой же РФ "Спутник", как и другие российские вакцины, гражданам не зашли: по официальным данным на 28.05.21, привили 27,8 миллиона (19%), из них полностью – 11,5 миллиона (7,89%).

Как заставить уколоться за оставшиеся 2 месяца еще 40% граждан (заявленная цель до августа вакцинировать 60% населения) – непонятно. Число уколов падает, и снова не превышает 270-280 тысячи в день. Не помогают ни яйца (у "говорящего банного веника" Дегтярева в Хабаровском крае пенсионерам за прививку в апреле выдавали десяток яиц), ни деньги (на Чукотке смельчакам старше 60 платят по 2 тысячи рублей, в Магаданской области — по 1 тысяче), ни "Миллион призов" от Собянина в Москве.

Эх, надо было все же устроить большое шоу из прививки Путина. А то так и неясно: привился, нет, чем именно и почему до сих пор прячется в онлайне от всех, кроме воздушного пирата Лукашенко.