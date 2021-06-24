За пропагандистські концерти та заяви: чому Кіркоров опинився у "чорному списку" Мінкульту

Російського співака Філіпа Кіркоров внесли у перелік осіб, які несуть загрозу нацбезпеці України. У СБУ пояснили, чому дали таку рекомендацію Міністерству культури.

У СБУ наголосили, що Кіркоров неодноразово проводив пропагандистські концерти. На цих заходах та в окремих заявах він підтримував окупацію Криму і зазначав, що, мовляв, півострів – це російська територія.

Раніше Кіркоров став загрозою нацбезпеці – Мінкульт вніс його в "чорний список"

Кіркоров регулярно виступав в окупованому Криму

Кіркоров регулярно виступав у окупованому Криму, в'їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

У СБУ є докази, що Філіп Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації,

– наголосили в пресслужбі СБУ.

У Службі безпеки нагадали, що співак 18 березня 2021 року виступив у "Великому святковому концерті на честь 7-річчя возз'єднання Росії з Кримом". На заході був присутній і президент країни-агресора Володимир Путін.

Коротко про потрапляння Кіркорова у "чорний список"

Кіркоров потрапив у перелік осіб, що загрожують нацбезпеці України 22 червня.

Ще 11 червня відповідний лист з рекомендацією направила СБУ.

При цьому Кіркоров досі залишається народним артистом України.

Сам Кіркоров вважає, що мовляв цим "досягненням варто пишатись" і це крок не проти самого Кіркорова, а проти Росії.