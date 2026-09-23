Чи підтримують мешканці району будівництво теплотраси

Один із мешканців Теремків розповідає, що минулої зими район сильно постраждав через те, що основним джерелом тепла для нього була ТЕЦ-5, повідомляє Novyny.live.

Я підтримую будівництво цієї теплотраси, оскільки минулої зими та сторона, де я мешкаю, дуже сильно постраждала від того, що у нас єдине джерело живлення – це ТЕЦ-5. У квартирі було +4, у деяких – 0 градусів. У будинках-вставках навіть вода в туалетах замерзла, і вони ходили в біотуалети. Тому я підтримую це будівництво,

– сказав киянин.

Він додає, що був присутній на зборах, де міська влада повідомила про намір підключити будинки Теремків до іншої котельні, і для цього планують прокласти резервну теплотрасу.

Водночас мешканець району також зазначив, що чув аргументи противників такого будівництва.

Я чув і читав думки противників цього будівництва. Але хотів би наголосити, що ми зараз обговорюємо: прокладати резервне тепло для великої кількості мешканців або зберегти дерева. І на мою особисту думку, пріоритет – це люди,

– наголосив він.

Відомо, що будівництво резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 є одним із пунктів плану стійкості Києва. У липні цього року після того, як розпочалися роботи, частина громадських активістів виступила проти проєкту через необхідність знесення дерев.

Міська влада призупинила будівництво 11 серпня, щоб провести додаткові консультації з громадськістю та експертами. Після майже двох місяців обговорень сторони погодили скоригований проєкт. Згідно з ним, планують зберегти близько 200 дерев, тоді як для прокладання теплотраси потрібно буде знести не більше, аніж 10.

Зараз для "Київтеплоенерго" головне завдання – завершити роботи до початку холодів. Адже подальше затягування будівництва через протести може вплинути на строки, що важливо з огляду на ризик пошкодження ТЕЦ-5 російськими ударами.