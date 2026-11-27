Витік документів Deutsche Bank викрив виведення мільйонів з Росії до Швейцарії. Утім олігархи, ймовірно, залишають собі лише частину цих грошей, роздаючи частки посадовцям у Росії та Європі.

Про причини толерантності путінського режиму до масштабної втечі капіталу розповіла 24 Каналу голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона наголосила, що в Росії показово карають дрібних посадовців за хабарі, проте влада заплющує очі на багатомільярдні операції наближених магнатів.

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Приводом для обговорення став масштабний витік внутрішніх матеріалів фінансової установи. Згідно з розслідуванням, лише у 2020 році російський сенатор від Дагестану Сулейман Керімов усього за тиждень перевів із Росії до Швейцарії понад 1 мільярд євро, залучивши власного племінника та довірену особу.

Крім того, дружина депутата Держдуми Скоча придбала нерухомість у Дубаї, перерахувавши 8 мільйонів євро, а структури вугільного магната Ростовцева продавали в Європі викрадене українське вугілля з Донбасу. Попри діючі обмеження, міжнародні фінансові структури роками ігнорували реальних власників капіталів, через що механізм санкцій виявився неефективним.

Відповідаючи на запитання, чому російська верхівка спокійно реагує на колосальний відтік грошей за межі країни, Ольга Романова зауважила, що виведені кошти не залишаються повністю в кишенях бізнесменів, а йдуть на підкуп широкого кола осіб.

Та я думаю, що вони не для себе це роблять. Вони домовляються, природно, вони домовляються. І там, я думаю, якщо добре, у них залишається половина. Тут треба залишати частку тому, частку тому в Росії, частку тому, частку тому в Європарламенті, у Deutsche Bank. Ні, тут усе працює точно так само. Так, це у вас поліцейський на дорозі не братиме сто євро хабаря, а більш глобальні речі – ну так,

– підкреслила Ольга Романова.

Раніше журналісти з'ясували, що німецька фінустанова роками проводила транзакції підсанкційних росіян під час масштабного витоку документів банку.

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