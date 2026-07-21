Показовою стала поїздка до України Лори Лумер – американської ультраправої блогерки, яку давно пов'язують із Дональдом Трампом та його політичним середовищем. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Правду не сховати

Приїхавши до України, Лора відверто заявила, що хоче особисто перевірити, чи відповідає дійсності все те, що роками чула про нашу державу. А після відвідин Бучі визнала: багато її попередніх уявлень були сформовані російською пропагандою

Символічно, що головним аргументом для зміни поглядів стали не політичні заяви, не дипломатичні переговори й не медійні кампанії. Ними стали фотографії закатованих людей, братські могили та свідчення очевидців російських злочинів.

Буча вкотре довела, що має значно більшу силу, ніж будь-яка пропаганда.

Чи варто очікувати прозріння MAGA-руху

Ще цікавішими виглядають заяви самої Лумер після цієї поїздки. Вона відкрито говорить, що всередині руху MAGA існують люди, які роками просували вигідні Кремлю наративи. Щобільше, вона стверджує, що окремі представники консервативного середовища фактично працювали в інтересах Росії, Катару та Ірану, поширюючи антиамериканські меседжі.

Звичайно, було б перебільшенням говорити, що одна поїздка здатна миттєво змінити політику всього республіканського табору. Але рух MAGA давно перестав бути однорідним. Усередині нього існують різні групи — від радикальних ізоляціоністів до тих, хто дедалі критичніше оцінює дії Кремля.

І все ж сам факт появи подібних заяв є дуже показовим.

Адже протягом останніх років російська інформаційна стратегія будувалася саме на тому, щоб максимально прив’язати тему України до внутрішньої американської політики. Україні відводилася роль "проєкту Байдена", а будь-яка допомога Києву подавалася як елемент боротьби демократів із республіканцями.

Поки тривала президентська кампанія, ця схема працювала. Але після виборів вона почала руйнуватися.

Більше не "війна Байдена"

Тепер дедалі важче пояснювати війну виключно через протистояння Байдена і Трампа. Колишні політичні аргументи вже не працюють, а тому навіть частина прихильників Трампа починає формувати власне бачення російсько-української війни. Саме тому ми бачимо перші випадки перегляду позицій.

І це, мабуть, найнебезпечніший сигнал для Кремля. Бо Росія десятиліттями вкладала гроші не лише в ракети й танки.

Не менш важливою була боротьба за свідомість західного виборця. Кремль чудово розумів: якщо суспільство перестане підтримувати Україну, політики також почнуть змінювати свою позицію.

Саме тому будь-який публічний перегляд поглядів серед людей, які мають вплив на консервативну аудиторію США, є значно важливішим, ніж може здатися на перший погляд.

На цьому тлі особливо показово виглядають і події на полі бою. Поки в інформаційному просторі Кремль втрачає частину своїх симпатиків, українські Сили оборони продовжують системно бити по російській військовій та енергетичній інфраструктурі.

Лише за перші двадцять днів липня були уражені понад сотня енергетичних вузлів на окупованих територіях, а Крим дедалі частіше залишається без електропостачання після українських ударів.

На шляху до перемоги

Інформаційна війна ніколи не виграється одним днем. Але історія Лори Лумер показує важливу тенденцію: дедалі більше людей, які роками дивилися на Україну крізь призму російських наративів, починають робити власні висновки після особистого знайомства з реальністю.

Для України це не менш важливо, ніж черговий пакет санкцій чи нова партія зброї.

Бо коли пропаганда перестає працювати, Кремль втрачає один із найефективніших інструментів свого впливу на Захід. І, можливо, саме ця поразка з часом виявиться для Москви значно болючішою, ніж будь-які репутаційні втрати.