Чому лише план Зеленського може завершити війну: в ОП розставили крапки над "і"

Робоча поїздка президента України Володимира Зеленського до США цими днями буде націлена, зокрема, на роз’яснення мирного плану України щодо російсько-української війни. Однак впродовж року низка різних країн висувала свої так звані "мирні ініціативи".

Працювати з усіма світовими країнами потрібно, але жоден мирний план, крім українського, не спрямований на реальне встановлення миру. На цьому в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу наголосив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Чому реальний тільки мирний план України

Подоляк підкреслив, що жодних мирних ініціатив, крім українського плану перемоги, не існує.

Це не про мир. Це про м'яку капітуляцію у різних формах. Тобто ініціативи від інших країн, насамперед від Китаю, Бразилії, які масштабно працюють, щоб їх просунути, не мають в собі ніякої логіки,

– підкреслив політик.

Він переконаний, що такі ініціативи містять в собі частково перемогу Росії. Тому Володимир Зеленський докладає максимальних зусиль на міжнародній арені, аби довести це партнерам, зокрема і в Сполучених Штатах.

План перемоги побудований на аналізі тих даних, які Україна отримала після 950 днів війни.

"Тобто, що треба робити, скільки потрібно зброї, як ми її використаємо, чи можна вести війну на території Росії, чи впливатиме це на якісь міфічні "червоні лінії", чи матиме соціальні наслідки для Росії та чи обвалюватиме російський режим", – зауважив Подоляк.

Наслідки для Росії

В заморожування конфлікту немає жодної логіки для становлення миру, як апелюють деякі європейські пропозиції. Фактично Росія нічого не втрачає, не несе покарання, жодних фінансових чи юридичних проблем. А отже Росія не зупиниться в реалізації своїх цілей.

Заморожений конфлікт в центрі Європи не гарантує стабільності ні Україні, ні світові. До того ж немає жодних гарантій, що Росія не буде мілітарною країною, не проводитиме додаткового рекрутингу.

Подоляк наголосив, що варто дивитися далі. Якщо конфлікт буде заморожений, то хто контролюватиме Росію, впливатиме на її пропагандистські, провокативні мілітарний дії.

Логіка України

"В українському плані перемоги є логіка, яка говорить: подивіться, наприклад, на Курську операцію. Є аналіз, ми з'ясували, що війна навіть сухопутно може йти на території Росії, що удари зброєю українського виробництва по території Росії в глибину досягають тисячі кілометрів і дають велику ефективність. Вони руйнують інфраструктуру, суттєво обмежують Росію в ресурсності, і тому вона шукає цей ресурс десь на стороні. Крім цього суттєво змінюються соціальні настрої всередині Росії", – зауважив радник голови ОПУ.

Якщо додати більше сили, ресурсної спроможності, то наслідки будуть більш вагомими. Або Росія обвалиться, впаде лінія фронту, люди втечуть зі зброєю на територію Росії. Або Росія буде змушена вести переговори на певних умовах у межах міжнародного права.

На міжнародних майданчиках президент України пропонує одне – логіку процесу: це причини, це наслідки. В кожному процесі є підґрунтя, яке базоване на аналізі,

– резюмував Подоляк.