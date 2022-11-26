Усі ці заяви вказують на те, що Лукашенко сподівається, що першим заскочив у потяг, ще до початку широкомасштабного вторгнення, притерся до Путіна і хоче бути ледь не його заступником. Про це 24 каналу розказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
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Плани Лукашенка провалилися
За його словами, Лукашенко виношував цю ідею дуже давно, адже документи про "союзное государство" підписав ще Єльцин, і надіявся, що наступником цього утворення буде саме він, а не Путін. Лукашенко прагнув, що сам об'єднає Білорусь і Росію, але такого не сталося.
Далі він, вже розуміючи, що лише завдячуючи Путіну і Росії він може залишатися при владі, зробив вибір. Але, як то кажуть, Акела промахнувся,
– вважає Клочок.
Він додав, що Лукашенко дуже глибоко переконав себе у тому, що з підтримкою Путіна та Росії він стане потужнішим. Він дійсно вважав, що країна-агресорка за три дні розіб'є Україну, зайде на території і все буде добре.
Білоруський диктатор блефує
Зараз же у заявах Лукашенка, як от про те, що "всі загинуть під уламками Росії" або "ми не будемо нападати, щоб не плутатися у Росії під ногами", читається дуже багато страху та відчаю. Адже його словесні конструкції й раніше не мали логічного сенсу, а зараз це – чисто натягнуті фрази, за якими немає стійкого підґрунтя, коли можна сказати: "Політик правий".
Тут реально весь світ розуміє, що це – просто блеф, намагання блефувати і заготовки, які фактично виписані йому Путіним.
Експерт вважає, що відмовками від безпосередньої участі у війні Лукашенко сподівається якось зберегти своє обличчя, але це навряд чи йому вдасться. Він, ймовірно, все-таки зробив вибір раніше, і змінити його не захотів, хоча й міг це зробити.
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Лукашенко заговорив і про "знищення України"
- Самопроголошений президент Білорусі відзначився не тільки заявами про розвал Росії та ОДКБ, а й почав погрожувати Україні, якщо вона не піде на мирні переговори.
- Він заявив, що зараз "усе в руках України", і тому їй потрібно зупинитися, аби запобігти загибелі величезної кількості людей, бо інакше – "далі буде повне знищення України".
- Лукашенко не уточнив, що усіх цих людей вбиває саме Росія, і зупинитися вартувало б саме їй. Натомість він закликав нас сісти за стіл переговорів з країною-агресоркою.